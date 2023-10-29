المقاومة الفلسطينية تعلن استعدادها لتبادل جميع الأسرى في معتقلات العدو مقابل الأسرى لديها

القدس المحتلة-سانا

أعلنت المقاومة الفلسطينية استعدادها لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في معتقلات العدو الصهيوني مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة.

ودعت المقاومة الهيئات والمؤسسات الفلسطينية العاملة بمجال الأسرى لاعتبار نفسها في حالة انعقاد دائم وإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال دون استثناء تحضيراً لمستجدات المرحلة القادمة.

وكان الناطق باسم كتائب القسام أعلن أن ثمن إطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة هو تبييض كامل معتقلات الاحتلال من الاسرى الفلسطينيين وقال: “إذا أراد العدو أن ينهى هذا الملف مرة واحدة فنحن مستعدون لذلك وإذا أراد مساراً لتجزئة الملف فنحن جاهزون أيضاً وعليه أن يدفع الاثمان التي يعرفها”.

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