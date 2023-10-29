انطلاق فعاليات ملتقى محمود العجان الموسيقي السنوي على مسرح دار الأسد باللاذقية

اللاذقية-سانا

شكل ملتقى محمود العجان الموسيقي السنوي منذ انطلاقته في العام 2019 محطة وفسحة تتيح للفرق الموسيقية على اختلاف أنماطها استعراض تجاربها الموسيقية والتعريف بها، ليفسح هذا العام فرصة إضافية للإضاءة على نتاج طلاب المعاهد الموسيقية التابعة لوزارة الثقافة وجهدهم خلال عام كامل.

الملتقى الذي يمتد على مدى 4 أيام يقدم أمسيات تستحضر ألواناً مختلفة من الموسيقى لفرق من معهدي محمود العجان للموسيقى والمعهد العربي في طرطوس التابعين لوزارة الثقافة.

حفل الافتتاح الذي احتضنه مساء اليوم مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية وجاء بإشراف وقيادة الموسيقي إلياس سمعان بعنوان “أطفالاً كنا وسنبقى” اختار له المنظمون أن يكون بمثابة رسالة محبة وسلام ودعوة لنشر الحب والسلام والعدالة بأصوات 96 طفلاً من الكورال المتعدد الأصوات التابع لمعهد العجان.

وقدموا للجمهور الذي غصت به القاعة، باقة من أجمل وأشهر شارات أفلام كرتون التي طبعت في ذاكرة عدة أجيال، بعد أن افتتحوا الحفل بأداء مميز لنشيد موطني.

المايسترو إلياس سمعان اعتبر في تصريح لمراسلة سانا أن الملتقى أصبح حدثاً منتظراً ويعطينا حافزاً للعمل ودافعاً إضافياً لتقديم الأفضل، ورغم الظروف التي تمر بها المنطقة كان الإصرار على إقامة الملتقى للتأكيد بأن الأمل باق مهما كانت الظروف قاهرة وخاصة أنه يقدم منتجاً ثقافياً وعلمياً وتعليمياً لطلاب المعهد ويحمل الكثير من الرقي والاحترام ورسائل مباشرة بالبعد الوطني والانساني والتي تنادي بانتصار القيم النبيلة على الحقد والظلم وإعادة بناء هذا العالم بالكثير من السلام.

ولفت سمعان إلى أن الحفل تميز بتقديم عدد من الأغاني تم توزيعها من قبل الطلاب، إضافة لتقديمه عدداً من أعضائه المتميزين بالخطابة والذين كان لهم مراتب متقدمة بمسابقات القراءة التي تقيمها وزارة الثقافة، بما يؤكد أنه لدينا جيل واعد يستحق الدعم وأن نفرد له المساحة لإظهار إبداعه.

شذى محمد مديرة معهد محمود العجان للموسيقى رأت أن مشاركة المعهد بالملتقى يأتي كإضاءة على حصيلة عمل عام كامل وهذا العام كان هناك تركيز على أطفال كورالات المعهد في رسالة محبة وسلام، إضافة للتلاقي مع تجارب فرق المعاهد الموسيقية الأخرى بما يغني تجربتنا ويثريها.

من جهته رأى مجد صارم مدير الثقافة في اللاذقية أن الملتقى يقدم بكل الحب نتاج أطفالنا في المعاهد الموسيقية التابعة لوزارة الثقافة ،الذين رغم كل الظروف الصعبة التي نمر بها والمحيطة بنا، إلا أنهم وعلى مدار العام أثبتوا اجتهادهم ومثابرتهم لتقديم أداء مميز يليق بهذا الجمهور الكبير الذي يواكب عملنا.

فاطمة ناصر

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