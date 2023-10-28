العدو الإسرائيلي الفاشي يجدد عدوانه على بلدات في جنوب لبنان

بيروت-سانا

جدد العدو الاسرائيلي الفاشي عدوانه على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام أن العدو الإسرائيلي واصل إطلاق القذائف على بلدة عيتا الشعب حيث سقطت إحدى القذائف قرب أحد المنازل دون تسجيل وقوع إصابات .

كما جدد استهدافه لبلدتي الضهيرة وعلما الشعب والأحراش المجاورة لبلدات القطاع الغربي بالقنابل الحارقة كما أطلق القنابل المضيئة فوق مركبا وحولا.

ونفذ الطيران المعادي غارة جوية جديدة على مرتفعات حلتا القريبة من مزارع شبعا.

وفي سياق متصل أدى قصف العدو الإسرائيلي إلى إصابة سور مقر اليونيفيل في بلدة الناقورة بقذيفة ما أسفر عن أضرار مادية في المكان.

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