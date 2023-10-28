كاتبة أسترالية: (إسرائيل) قطعت الاتصالات عن غزة لتنفذ جرائمها دونما شهود

سيدني-سانا

قالت الكاتبة الأسترالية كيتلين جونستون إن القاتل لا يحب أن يشهد أحد على جرائمه، وهذا تماماً ما تفعله (إسرائيل) بقطعها الاتصالات عن قطاع غزة، وإبقائها أهاليه في ظلام دامس يحيط بهم من كل الاتجاهات.

جونستون أشارت في سياق مقال نشرته على منصة ميديام إلى أن (إسرائيل) كثفت قصفها على قطاع غزة الليلة الماضية، وإضافةً إلى قطعها الكهرباء والغذاء والمياه قامت أيضا بقطع الاتصالات، لتفصل أهالي القطاع بشكل كامل عن العالم الخارجي وتواصل مذابحها بحق الفلسطينيين دون أي شاهد.

ولفتت جونستون إلى أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة لا يقتصر على منع الكهرباء والمياه وقطع الاتصالات، فقد قطعت (إسرائيل) جميع الأضواء التي تكشف جرائمها ضد الفلسطينيين، بمن في ذلك الصحفيون الذين يتعرضون هم أيضاً للقتل مع عائلاتهم على يد قوات الاحتلال.

وأوضحت جونستون أن (إسرائيل) ووسائل الإعلام الكبرى التي تغطي جرائمها في قطاع غزة يعملون على حذف أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، له علاقة بما يجري في القطاع، بما في ذلك عدد الصحفيين الذين قتلوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والذين يتجاوز عددهم 29 صحفياً.

وختمت جونستون بالقول: إن (إسرائيل) تدرك أكثر من غيرها معنى أن يتم تصوير ما ترتكبه من جرائم ومذابح بحق الفلسطينيين ونشره حول العالم، ولذا قامت بقطع الكهرباء والاتصالات لتواصل ارتكاب ما يحلو لها من فظائع تحت جنح الظلام ودونما شهود.

باسمة كنون

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