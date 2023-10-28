افتتاح أيام حمص الثقافية والفنية بعنوان (نفحات من حمص)

حمص-سانا

مدينة حمص آثارها وتاريخها وتقاليد أهلها .. كانت محور الأيام الثقافية الفنية التي أطلقها ملتقى أورنينا الثقافي اليوم بعنوان “نفحات من حمص” في صالة كنيسة أم النور للروم الأرثوذكس بحي الأرمن.

وتضمن افتتاح الأيام الثقافية والتي تستمر لمدة 3 أيام معرضا للتصوير الضوئي والفن التشكيلي عن حمص ومحاضرة للمحامي بدر الدين بيطار عن تاريخ حمص وأخرى للباحثة التاريخية ميساء عجم اوغلي عن العادات والتقاليد.

كاهن كنيسة أم النور الخوري يوحنا يوسف قال في تصريح لمراسلة سانا: إن الغاية من المعرض تعريف أبناء المنطقة على تاريخ حمص وعادات أهلها مبيناً أنه من المهم تنشئة جيل يدرك أهمية وطنه ومميزات مدينته الحضارية والتاريخية لتشكل هذه المعرفة جرعات مناعة نحارب فيها محاولات سلب الهوية والتاريخ.

بدوره بين مدير ملتقى أورنينا الثقافي ريمون كبرون أن الفعالية تسلط الضوء على تاريخ حمص وحضارتها عبر عدة محاور منها محاضرات ومنها معرض للفن التشكيلي والتصوير الضوئي فيه نحو 45 عمل فني لـ 12 فناناً ومصوراً جميعها تحكي عن مدينة حمص في الماضي والحاضر.

العضو المؤسس بجمعية العاديات بحمص وعضو الجمعية التاريخية السورية المحامي بدر الدين بيطار تحدث في محاضرته عن تاريخ مدينة حمص خلال مختلف المراحل التاريخية وصولاً إلى نهاية الاحتلال العثماني ثم عرج على الجزء الأثري متحدثاً عن الأسوار والأبواب القديمة والحمامات والأسواق والسيباطات والقلعة والمساجد القديمة.

بدورها أشارت الباحثة التاريخية ميساء عجم أوغلي إلى أنها سلطت الضوء على عادات وتقاليد المجتمع الحمصي بهدف تعريف الحضور بتقاليد كانت تميز أهل حمص.

الفنان التشكيلي نضال ابراهيم قال: إن لوحته تحكي عن سيباط القاضي وهو موجود بحمص القديمة بألوان زيتية عكس فيها العمارة القديمة بحمص وحجارتها السود فيما بين الفنان التشكيلي جمال اسماعيل أنه شارك بلوحة واقعية تحكي عن أحد شوارع حمص القديمة وما تكتنزه من جمال وسحر، أما الشابة انجي أسعد فشاركت بلوحة عن حرفة الفخار بحمص رسمتها بالفحم.

لارا أحمد

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