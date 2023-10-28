لاريجاني: أمريكا وأوروبا شريكتان في جرائم الكيان الصهيوني

طهران-سانا

أكد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران صادق لاريجاني أن الولايات المتحدة وأوروبا شريكتان في جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي الفاشي لدعمهما المتواصل له.

وقال لاريجاني خلال اجتماع المجمع اليوم: “إن الإدارة الأمريكية وأتباعها الأوروبيين بدلاً من دعمهم الفلسطينيين المظلومين أصبحوا داعمين للظالم وقد عرف الناس أن هؤلاء متواطئين في كل هذه الجرائم”.

وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي الفاشي يرتكب في الاراضي الفلسطينية المحتلة حالياً مجازر ترقى إلى مستوى جرائم حرب وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

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