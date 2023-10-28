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المقاومة الفلسطينية تجدد استهداف “تل أبيب” وعسقلان وأسدود برشقات صاروخية مكثفة رداً على مجازر العدو الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة

2023-10-28

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وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي منزلاً في حي الشجاعية شمال قطاع غزة

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