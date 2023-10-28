المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات العدو الإسرائيلي العسكرية في مستوطنة “بئيري” وشرقها برشقة صاروخية مكثفة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
ذهبية وفضية لسورية في البطولة العربية للسباحة
2023-10-28
المقداد: “إسرائيل” ارتكبت كل الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانية
2023-10-28
اجتماعات للجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة في موسكو لمتابعة تنفيذ عدد من مشاريع التعاون
2023-10-28
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي بقاعدة التنف
2023-10-28
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة.. دندي: سورية تحفظت على صياغات يمكن أن تساوي بين الاحتلال والشعب الفلسطيني
2023-10-27
بمشاركة سورية.. عقد المؤتمر الدولي السنوي التاسع في العاصمة الرومانية بوخارست
2023-10-27
منتخب سورية لرفع الأثقال يشارك في البطولة العربية للناشئين والشباب والرجال في مصر
2023-10-27
محليات
طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 درجات مئوية
2023-10-28
مجموعة سياحية من هونغ كونغ تطلع على معالم مسرح بصرى الشام الأثري
2023-10-28
193 متقدماً للامتحان التحريري لمسابقة المعهد العالي للقضاء
2023-10-28
إطلاق مشروع التخطيط التشاركي للتعافي المبكر لدمشق القديمة
2023-10-28
مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال يجري تتبعاً لتنفيذ إستراتيجية تقديم الدعم
2023-10-28
مشروع أصدقاء مسار يستقبل الأطفال في جلسات دورية حول التعلم العاطفي والاجتماعي
2023-10-28
أعمال صيانة لرأس الشعلتين الغربية والشرقية وأقسام إنتاجية ومحطة القوى بمصفاة بانياس
2023-10-28
رياضة
فضية وبرونزية جديدتان لسورية في البطولة العربية للسباحة
2023-10-28
ذهبية وفضية لسورية في البطولة العربية للسباحة
2023-10-28
جنوى يفوز على ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي
2023-10-28
برونزية لسورية في البطولة العربية للسباحة
2023-10-27
السباحة إنانا سليمان تحرز ذهبية سباق 800 متر في البطولة العربية بالإمارات
2023-10-27
الوثبة يفوز على الجيش في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-10-27
منتخب سورية لرفع الأثقال يشارك في البطولة العربية للناشئين والشباب والرجال في مصر
2023-10-27
اقتصاد
الذهب يرتفع 6 آلاف ليرة في السوق المحلية
2023-10-28
ارتفاع أسعار النفط عالمياً نحو 3 بالمئة
2023-10-28
البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة بواقع 2 بالمئة
2023-10-27
حالة من الاضطراب تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية جراء أزمة التضخم
2023-10-26
المصرف الزراعي بدرعا: بدء استلام طلبات تمويل مستلزمات الإنتاج
2023-10-26
المركزي: البنك الوطني الإسلامي يباشر أعماله فعلياً في تقديم الخدمات المصرفية
2023-10-26
إكثار البذار في السويداء يبدأ بيع بذار الشعير
2023-10-26
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
193 متقدماً للامتحان التحريري لمسابقة المعهد العالي للقضاء
مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال يجري تتبعاً لتنفيذ إستراتيجية تقديم الدعم
بوغدانوف لـ سانا: العلاقات السورية الروسية وثيقة وراسخة
المقداد: “إسرائيل” ارتكبت كل الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانية
اجتماعات للجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة في موسكو لمتابعة تنفيذ عدد من مشاريع التعاون
22 يوماً على طوفان الأقصى… أبرز التطورات
المقاومة العراقية تستهدف الاحتلال الأمريكي بقاعدة “عين الأسد” بطائرتين مسيرتين
أجواء غائمة جزئياً نهاراً وباردة ليلاً على المرتفعات الجبلية
الجيش يسقط ويدمر عدة طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية بريفي حماة وحلب
الرئيس الأسد: ما يحصل في غزة اليوم أعاد قضية فلسطين إلى مكانتها الحقيقية في الوجدان والوعي العربي
المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات العدو الإسرائيلي العسكرية في مستوطنة “بئيري” وشرقها برشقة صاروخية مكثفة
2023-10-28
2023-10-28
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المقاومة الفلسطينية تجدد قصف “تل أبيب” بالصواريخ رداً على المجازر الصهيونية بحق أهالي غزة
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