مجلس الدوما الروسي: (إسرائيل) تسلك طريقاً خطيراً بتصعيدها في غزة

موسكو-سانا

طالب مجلس الدوما الروسي كيان الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبيناً أن الكيان يسلك طريقاً خطيراً نحو التصعيد في غزة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، قوله على منصة تلغرام: “إن “إسرائيل” تسلك طريقاً خطيراً نحو التصعيد وتوسيع النزاع، يجب التوقف عن ذلك وتنفيذ القرارات الأممية”، داعياً إلى “إنهاء الحرب”.

وأضاف: “إن الموافقة على قرار الدول العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى الهدنة في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، جاءت نتيجة لتوحيد قوى الأغلبية العالمية وانتصار المنطق السليم والإنسانية”.

وندد سلوتسكي بموقف الولايات المتحدة وعدد من الدول التي رفضت القرار، واصفاً تصرفها بأنه “مثير للاشمئزاز”.

وأضاف سلوتسكي: “إن “إسرائيل” التي تحدد موقفها حسب واشنطن لا ترفض قرار الجمعية العامة فحسب، بل تشكك أيضاً في شرعية الأمم المتحدة”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت أمس قراراً يدعو إلى هدنة إنسانية فورية مستدامة ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة، وصوتت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية 120 دولةً، وعارضته 13 دولةً وكيان الاحتلال الإسرائيلي، بينما امتنعت 45 دولةً عن التصويت.

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