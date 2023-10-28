“وعيك أمانك”… جلسة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في صافيتا

طرطوس-سانا

ضمن أنشطة الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي أطلقتها وزارة الصحة في بداية الشهر الجاري، عقدت في جمعية العاديات بصافيتا جلسة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

الجلسة التي نظمتها جمعية أنيس سعادة الملائكية بالتعاون مع المنطقة الصحية بصافيتا حملت عنوان “وعيك أمانك”، وتضمنت عرضا مسرحيا تناول أهمية مراجعة الطبيب المختص، وعدم إهمال المرض.

كما تناولت الجلسة تعريف الحضور بالأعراض الظاهرة لسرطان الثدي، والفحص المبكر وخطوات الفحص الذاتي، وشرح آلية تصوير الماموغرام، والرد على تساؤلات واستفسارات الحضور.

وخلال الفعالية تحدثت السيدة سميرة زماطي حول إصابتها بسرطان الثدي وتماثلها للشفاء التام منه، بعد أن قامت بالفحوص المطلوبة، وإجراء عمل جراحي (استئصال للثدي)، وخضعت للجرعات الكيماوية والهرمونية وجلسات الأشعة، منوهة بدور الأسرة الكبير والأساسي في العلاج وتخفيف الألم الجسدي والنفسي.

ونوهت الدكتورة رؤى حسن اختصاصية نسائية وتوليد بالمركز الصحي بصافيتا لمراسلة سانا بأهمية التوعية ونشر الثقافية الصحية بين السيدات فيما يتعلق بهذا المرض، مؤكدة على ضرورة الفحص الذاتي للسيدة وإجراء الفحص السريري من قبل الطبيب المختص بشكل فوري في حال الشعور بأي عارض في المنطقة ذاتها، والقيام بإجراء التحاليل والفحوص المطلوبة.

وأشارت الدكتورة حسن إلى أن الغاية من الكشف عن سرطان الثدي المبكر تقليل فترة العلاج، وتحقيق نسبة شفاء جيدة جدا، وتخفيف الجرعات الكيماوية وجلسات الأشعة، لافتة إلى دور المركز الصحي بتقديم التوعية للسيدات إلى جانب إجراء الفحص السريري، وتوجيههن بإجراء إحدى صور الماموغرام أو إيكو أو غيرها، ومتابعة وضعهن بمختلف التفاصيل التي تواجه أي سيدة.

من جهتها أوضحت ميس سليمان مشرفة على مركز الجمعية بصافيتا أن الفعالية تستهدف السيدات بعمر 24 عاماً وما فوق، وذلك من أجل نشر الوعي بما يتعلق بهذا المرض.

هيبه سليمان

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