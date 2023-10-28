طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 درجات مئوية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً باستثناء المنطقة الشمالية والساحلية، مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.

وأشارت المديرية إلى أن الجو ليلاً يكون معتدلاً بشكل عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..