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الناطق باسم كتائب القسام: نؤكد جهوزيتنا للمعركة البرية التي يهدد الاحتلال بها لنعلمه معنى القوة والفداء وسنلحق الهزيمة به

2023-10-28

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