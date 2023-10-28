زاخاروفا: نظام كييف لا يلتزم بأي قيود بما في ذلك ارتكاب أعمال الإرهاب النووي

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن هجوم نظام كييف على محطة كورسك للطاقة النووية بثلاث طائرات مسيرة يثبت أنه لا توجد قيود لدى هذا النظام، بما في ذلك ارتكاب أعمال الإرهاب النووي.

ونقلت سبوتنيك عن زاخاروفا قولها في تصريح اليوم: “مساء أول أمس هاجمت القوات الأوكرانية عمداً محطة كورسك للطاقة النووية بثلاث طائرات دون طيار تحمل المتفجرات اصطدمت إحداها بمستودع للنفايات النووية، ما أدى إلى إتلاف جدرانه، بينما سقطت الطائرتان الأخريان في مجمع المباني الإدارية للمحطة”.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه وفقا للبيانات الأولية استخدمت الطائرات المسيرة التي شاركت في الهجوم مكونات قدمتها الدول الغربية، ودعت جميع الحكومات إلى إدانة الهجوم الذي شنه نظام كييف على المحطة بقوة قائلة: “ندعو جميع الحكومات إلى إدانة الأعمال الوحشية التي تقوم بها كييف بشدة، والتي تعتبر خطيرة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها”.

وأضافت: إنه “يجب على المنظمات الدولية ذات الصلة والمنظمات البيئية غير الحكومية والمجتمع المدني أيضا تقديم تقييم مناسب لهذا العمل الإرهابي”.

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