عبد اللهيان: استمرار أمريكا في دعمها للاحتلال الإسرائيلي سيصعد الأوضاع في المنطقة

طهران-سانا

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أنه إذا استمرت أمريكا في دعمها للكيان الصهيوني، فإن ذلك سيصعد الأوضاع في المنطقة وسيفتح جبهات جديدة ضد واشنطن، مؤكدا أن الهجوم البري على غزة ستكون له عواقب وخيمة على الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن عبد اللهيان قوله خلال مقابلة مع بلومبرغ: “أمريكا تنصح الآخرين بضبط النفس، لكنها انحازت تماماً إلى الكيان الإسرائيلي”، مشدداً على أن قتل النساء والأطفال يجعل الوضع في المنطقة خارج نطاق السيطرة، وعلى الجانب الأمريكي أن يقرر ما إذا كان يريد تصعيد هذه الحرب أم لا.

وتابع عبد اللهيان: إن “فتح جبهات جديدة سيكون أمرا لا مفر منه… وسيضع الاحتلال الإسرائيلي في وضع جديد سيندم فيه على أفعاله”، موضحاً أن الوضع في المنطقة قد وصل إلى حد الانفجار، كما أنَّ كل الاحتمالات باتت مفتوحة.

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