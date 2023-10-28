بوغدانوف لـ سانا: العلاقات السورية الروسية وثيقة وراسخة

موسكو-سانا

وصف الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف العلاقات السورية الروسية بـ “الوثيقة والراسخة”، مشيراً إلى تاريخها العريق وتضمنها طابعاً خاصاً للصداقة والتعاون.

وقال بوغدانوف في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم: “سنحتفل العام المقبل بمرور ثمانين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا… والعلاقات بين الشعبين والبلدين كانت وثيقة على الدوام، والجانبان سيعملان انطلاقاً من هذه الأسس بالذات لتطوير الاتصالات على جميع المسارات بينهما”.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أهمية اجتماع اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة الذي عقد اليوم في موسكو، مبيناً أن الاجتماع كان مثمراً جداً وتكلل بالتوقيع على اتفاقية تنطوي على أهمية مبدئية وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والتقني بين البلدين.

وأوضح الممثل الخاص للرئيس الروسي أن هذا الاجتماع يشكل خطوة أخرى على طريق تعزيز وترسيخ الحوار السياسي المبني على أساس الثقة المتبادلة، والذي يجري بالدرجة الأولى على مستوى رئيسي البلدين وهذا ما يشكل بمجمله قاعدة مادية متينة تخدم مصالح بلدينا ويستفيد منها الشعبان السوري والروسي معاً.

يذكر أنه متابعة لتنفيذ التفاهمات والرؤى التي تم التوصل إليها في لقاء القمة الذي جمع الرئيسين بشار الأسد وفلاديمير بوتين في موسكو في شهر آذار الماضي اجتمع اليوم منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية رئيس اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة عن الجانب السوري بنائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشيك في مقر رئاسة مجلس الوزراء بموسكو بحضور الوفدين الرسميين.

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