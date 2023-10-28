مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال يجري تتبعاً لتنفيذ إستراتيجية تقديم الدعم

دمشق-سانا

أجرى مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ إستراتيجية تقديم الدعم للمتضررين وفق الشرائح المعتمدة، وواقع الطلبات المقدمة للحصول على الدعم في المحافظات التي تعرضت للزلزال، إضافة إلى مناقشة واقع تنفيذ الأبنية من خلال الاكتتاب عن طريق المؤسسة العامة للإسكان.

وأكد المهندس عرنوس أهمية المتابعة المستمرة لخطة عمل الصندوق وتقديم الدعم للمتضررين والمعالجة المباشرة لأي عقبات، بما يضمن تنفيذ الخطة وحصول المتضررين على الدعم بكل يسر وسهولة، مشدداً على الجهات المعنية بذل أقصى الجهود والتواصل المستمر مع المتضررين حتى حصولهم على الدعم وفق الشرائح المعتمدة.

ووجه المهندس عرنوس وزارة المالية بتحويل الرصيد المالي المتبقي والمخصص لدعم المناطق المتضررة من الزلزال في موازنة عام 2023 إلى حساب الصندوق، وذلك ضمن توجه الدولة لتقديم كامل الدعم الممكن للصندوق.

واستعرض مدير الصندوق فارس كلاس نتائج العمل حسب المحافظات التي تعرضت للزلزال، موضحاً أن 322 طلباً تم تقديمه وتمت الموافقة على منح الدعم لـ 165 متضرراً حتى الآن بقيمة وصلت إلى 6 مليارات و720 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى الاستمرار بمعالجة كل الطلبات المقدمة للحصول على الدعم.

وبيّن المجتمعون أهمية مبادرة المتضررين في المحافظات المعنية لتقديم الطلبات للحصول على الدعم في ظل الإجراءات المبسطة والتسهيلات المقدمة، مؤكدين على المصارف العامة الإسراع بمنح القروض للمتضررين.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على الخطة المقترحة لتمويل تنفيذ الأبنية عن طريق المؤسسة العامة للإسكان، كما تمت الموافقة على تأمين عقارات في مدينة جبلة لإشادة أبنية للمتضررين.

يذكر أن الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال أحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم لعام 2023، ويعد إحدى أدوات الاستجابة لتداعيات الزلزال، ويركز على المتضررين ويسهم بدعمهم مالياً، ليتمكنوا من تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي والنهوض من جديد، إلى جانب الخطط الحكومية التي يتم العمل عليها على المدى المتوسط والطويل.

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