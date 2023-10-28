مصر… مصرع 35 شخصاً وإصابة آخرين جراء حادث سير في محافظة البحيرة

القاهرة-سانا

لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 60 آخرين بحادث سير في محافظة البحيرة شمال مصر.

ونقلت بوابة الأهرام المصرية عن اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة قوله اليوم: إن “حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي في محافظة البحيرة نتج عن تسرب زيت من سيارة أثناء سيرها على الطريق، ما أدى إلى تصادم عدد كبير من السيارات واشتعال النيران في بعضها”، مضيفا إن عدد الوفيات مرشح للارتفاع بسبب وجود عدد من الجرحى بحالة الخطر.

يذكر أن الطريق ذاته شهد حوادث سير مروعة، حيث لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرون أواخر العام الماضي إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم على الطريق الصحراوي في المحافظة ذاتها.

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