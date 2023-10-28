معرض في مدينة شهبا يجمع أعمالاً فنية تشكيلية لـ 100 شاب وشابة

السويداء-سانا

بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من الموهوبين بالفن التشكيلي، افتتح في صالة مرسم ليوناردو دافينشي بمدينة شهبا بالسويداء اليوم معرض فني يستمر عشرة أيام.

وتضمن المعرض نحو 400 عمل فني جاءت نتاج الشباب المشاركين، حيث قدموا أعمالاً فنية تنوعت فيها التقنيات المختلفة للرسم والتصوير، ما بين الألوان الزيتية والخشبية والرصاص والفحم والرسم على خلفيات سوداء بالقلم الأبيض، في حين كانت الدراسات الفنية متنوعة وغنية بالعناصر مع موضوعات متعددة جمعت بين الطبيعة الصامتة ورسم الأشخاص وغيرها من مواضيع.

وأشار المشرف على المعرض الفنان التشكيلي عماد النداف إلى أن المعرض يمثل نتاج تدريبات المواهب المشاركة خلال الفترة الماضية ومنهم الطلاب المتقدمين إلى اختبارات القبول في كليتي الفنون الجميلة والهندسة المعمارية، مؤكداً أن جمع هذه الأعمال بمعرض يشكل تحفيزاً لهم للمتابعة.

وحول مشاركته بالمعرض أوضح حيدرة أبو حمرة أنه قدم لوحات بمختلف التقنيات منها الحبر الجاف، لافتاً إلى أنها مشاركته الثالثة بمعارض جماعية، وهو ما يفتح له الطريق لتعريف متذوقي الفن بموهبته، بينما قدمت ميرنا الطويل أربعة أعمال بالألوان الخشبية والرصاص، ركزت مواضيعها على الطبيعة الصامتة في محاولة منها في بداية انطلاقتها، كما ذكرت تقديم شيء فني محبب بالنسبة لها.

واختارت حلا ناصيف 7 أعمال ركزت فيها على الواقع، وموضوعات تحمل حالة من الجمال، منوهة بأهمية المشاركة لتعرف الجمهور بأعمالها.

وأشارت صفاء نعمان من زوار المعرض إلى أن الأعمال المقدمة ملفتة للانتباه وتشد المتلقي لها بتنوعها وغناها وتعكس تميز المشاركين فيه رغم أنهم في بداية مسيرته الفنية.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc