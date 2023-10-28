الذهب يرتفع 6 آلاف ليرة في السوق المحلية

دمشق-سانا

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 6 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أمس الأول، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار21 سعر مبيع 783 ألف ليرة وسعر شراء 782 ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 671143 ليرة وسعر شراء 670143 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 29 مليوناً و 200 ألف ليرة سورية وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و 740 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة التزامهم وتقيدهم بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، مبينة أنه يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و 0112230766.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc