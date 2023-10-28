الرئيس الكولومبي: غزة تواجه إبادة جماعية مع انقطاع الاتصالات

بوغوتا-سانا

حذر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو من أن البشرية باتت “أمام إبادة جماعية” نتيجة الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية التي أدت لانقطاع الاتصالات عن قطاع غزة.

وقال بيترو على حسابه في موقع إكس: “مع القطع الكامل للطاقة والإنترنت تنطلق المجزرة في غزة… مئة طائرة تقصف، بينما يتوغل آلاف الجنود الإسرائيليون في غزة”، مضيفاً: “البشرية اليوم أمام إبادة جماعية”.

وندد بيترو بالعدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة والذي يطال كل مرافق الحياة فيها.

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