منظمات الصحة العالمية والصليب الأحمر واليونيسف يحذرون من عواقب فقدان الاتصالات بغزة

جنيف-سانا

حذرت منظمات الصحة العالمية والصليب الأحمر واليونيسف التابعة للأمم المتحدة من عواقب انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة.

وقالت المنظمات المذكورة في بيانات منفصلة ومتتالية إن الاتصال انقطع بموظفيها في قطاع غزة بسبب انقطاع الكهرباء والاتصالات.

ونبهت الصحة العالمية من تداعيات فقدان موظفيها للخدمات الضرورية لمواصلة عملهم في القطاع، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وشح المواد الضرورية في عمليات الإغاثة، وعبر الصليب الأحمر عن قلقه إزاء عدم قدرة الصليب الأحمر الفلسطيني على مواصلة تقديم الرعاية الطبية.

بدورها قالت المديرة التنفيذية لـ (اليونيسف) عبر منصة إكس: “فقدنا الاتصال بزملائنا في غزة، ما يثير قلقنا الشديد”.

وكانت كل المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في مناطق قطاع غزة أنذرت المجتمع الدولي خلال الأيام السابقة أنها تعمل في ظل ظروف صعبة للغاية، وسط نقص هائل في الموارد التي تضمن لها الاستمرار في تقديم خدماتها للمتضررين جراء القصف المستمر على القطاع.

وفي وقت سابق من ليلة أمس تعرض قطاع غزة لوابل وحشي وغير مسبوق من الاعتداءات الجوية الإسرائيلية، وسط قيام الاحتلال الصهيوني بقطع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع المحاصر.

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