منظمة العفو الدولية: غزة تتعرض لخطر إسرائيلي غير مسبوق يصعب توثيقه بسبب قطع الاتصالات

القدس المحتلة-سانا

أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق يصعب معه توثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بسبب قطع الأخير سبل الاتصال كافة، وسط تكثيفه للقصف الجوي والبري والبحري على أهالي القطاع.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن المنظمة قولها: “يجب على (إسرائيل) أن توقف فوراً هجماتها العشوائية وغير المتناسبة التي تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، بما في ذلك أكثر من 3000 طفل”، مطالبة بإعادة تشغيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات بشكل عاجل، كي تتمكن على الأقل فرق الإنقاذ من إسعاف ونقل المصابين الذين يتزايد عددهم بسبب القصف المكثف

للاحتلال على غزة.

وأشارت المنظمة إلى فقدان الاتصال بزملائها في غزة، كما أن منظمات حقوق الإنسان تواجه عقبات متزايدة تصعب توثيق الانتهاكات بسبب كثافة الغارات الإسرائيلية وقطع الاتصالات.

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