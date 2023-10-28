قوات الاحتلال تواصل قصفها البري والجوي والبحري العنيف على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والبحري والبري على جميع مناطق قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال واصلت قصفها العنيف والمكثف وعلى مدار ساعات ممتدة من مساء أمس الجمعة، وحتى اللحظة على مواقع في شمال قطاع غزة، كما طال القصف محيط مشفيي الشفاء والأندونيسي وسط القطاع، حيث قصف طيران الاحتلال أكثر من عشر مرات محيط هذين المشفيين.

وأضافت المصادر: إن طيران الاحتلال استهدف منازل الفلسطينيين في مخيم الشاطئ وفي النصيرات وبيت لاهيا وبيت حانون، والمناطق الشرقية للقطاع، موقعاً عشرات الشهداء والجرحى.

ويأتي تواصل القصف في وقت قطعت فيه سلطات الاحتلال جميع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بينما تعيش غزة في ظلام دامس مستمر منذ بدء هذا العدوان في السابع من الشهر الجاري.

ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إلى أماكن القصف لإخراج المصابين أو انتشال الشهداء، بينما يحاول الفلسطينيون نقل الشهداء والمصابين على عربات ومركبات خاصة.

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