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22 يوماً على طوفان الأقصى… أبرز التطورات

2023-10-28

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها الثاني والعشرين:

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