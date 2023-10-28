شيخ الأزهر: ممارسات الاحتلال الصهيوني الغاشم في غزة إرهاب أعمى

القاهرة-سانا

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الآن إرهاب وانتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية.

ونقل موقع اليوم السابع المصري عن شيخ الازهر قوله في بيان اليوم: “إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثف وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كل مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهاب أعمى وانتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية”، داعياً العالم لإدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فوراً.

وأوضح شيخ الأزهر أن التاريخ لن يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكل من دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني، قائلاً: “على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم واجب التكاتف لإيجاد حل فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم، الذي تمارس ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلاً لها”.

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