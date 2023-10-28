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الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية في غزة

2023-10-27

نيويورك-سانا

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.

وحسب منشور للأمم المتحدة على موقع اكس تويتر سابقاً فإن 120 دولة عضواً أيدت مشروع القرار وعارضته 14 دولة، فيما امتنع 45 عن التصويت من أصل 193 عضواً في الجمعية العامة.

ويدعو مشروع القرار العربي الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ويطالب بالتسليم الفوري والمستدام ودون عوائق للسلع والحاجيات الأساسية إلى قطاع غزة.

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