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وسائل إعلام فلسطينية: اندحار آليات الاحتلال الإسرائيلي إلى خارج قطاع غزة بعد وقوعها في كمين للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم البريج وشمال القطاع

2023-10-27

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