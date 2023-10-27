SCS-NET
عــاجــل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور: نطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر فوراً وإدخال المساعدات الإنسانية إليه

وسائل إعلام فلسطينية: إيقاع قتلى وإصابات بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ مضادة للدروع تجاه آلياته وطيرانه المروحي ينقل القتلى والمصابين

2023-10-27

انظر ايضاً

مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور: نطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر فوراً وإدخال المساعدات الإنسانية إليه

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved