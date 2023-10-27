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عــاجــل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور: نطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر فوراً وإدخال المساعدات الإنسانية إليه

منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة وبالمرافق الصحية وكل شركائنا في المجال الإنساني

2023-10-27

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مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور: نطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر فوراً وإدخال المساعدات الإنسانية إليه

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