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عــاجــل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور: نطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر فوراً وإدخال المساعدات الإنسانية إليه

المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يتصدون لتوغل بري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج في قطاع غزة واشتباكات عنيفة تدور الآن

2023-10-27

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مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور: نطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر فوراً وإدخال المساعدات الإنسانية إليه

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