⁨المقاومة الفلسطينية: شعبنا الفلسطيني الصامد لن ترهبه هذه السياسات الفاشية ولن يتوقف ومقاومته عن النضال حتى صد هذا العدوان الهمجي ودحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا وممارسة حقنا في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس