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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: اندحار آليات الاحتلال الإسرائيلي إلى خارج قطاع غزة بعد وقوعها في كمين للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم البريج وشمال القطاع

⁨المقاومة الفلسطينية: شعبنا الفلسطيني الصامد لن ترهبه هذه السياسات الفاشية ولن يتوقف ومقاومته عن النضال حتى صد هذا العدوان الهمجي ودحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا وممارسة حقنا في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

2023-10-27

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وسائل إعلام فلسطينية: اندحار آليات الاحتلال الإسرائيلي إلى خارج قطاع غزة بعد وقوعها في كمين للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم البريج وشمال القطاع

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