المقاومة الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ومجازره بحق شعبنا وندعو أحرار العالم إلى النفير نصرة لغزة ولوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية