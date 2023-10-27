المقاومة الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ومجازره بحق شعبنا وندعو أحرار العالم إلى النفير نصرة لغزة ولوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية.. عقد المؤتمر الدولي السنوي التاسع في العاصمة الرومانية بوخارست
2023-10-27
منتخب سورية لرفع الأثقال يشارك في البطولة العربية للناشئين والشباب والرجال في مصر
2023-10-27
وزير الخارجية التشيكي: حريصون على علاقاتنا الدبلوماسية مع سورية
2023-10-26
المقداد: مواقف الدول الغربية والولايات المتحدة تجاه (إسرائيل) هي ترخيص مفتوح لقتل الشعب الفلسطيني
2023-10-26
السفير آلا: ضرورة تضافر الجهود لمواجهة مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية
2023-10-26
ميداليتان ذهبية وفضية لمخترع سوري في المنتدى العالمي الرابع للاختراعات في قبرص
2023-10-26
القادري للأمين العام لاتحاد النقابات العالمي: ضرورة فضح جرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين
2023-10-25
محليات
طقس الغد: الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2023-10-27
الشركة السورية للنقل والسياحة تطلق مبادرة لنقل المسافرين من دمشق إلى مطار اللاذقية
2023-10-27
نصرة لقطاع غزة… مسيرة تضامنية في مخيم جرمانا بريف دمشق
2023-10-27
أئمة وخطباء المساجد: الولايات المتحدة والغرب شركاء في سفك دماء أطفال الشعب الفلسطيني
2023-10-27
محافظة اللاذقية تصدر القائمة الخامسة من أسماء المتضررة عقاراتهم من الزلزال
2023-10-27
استعداداً لموسم الشتاء.. تواصل الموارد المائية باللاذقية تعزيل مجاري الأنهار والسواقي
2023-10-27
أجواء غائمة جزئياً نهاراً وباردة ليلاً على المرتفعات الجبلية
2023-10-27
رياضة
برونزية لسورية في البطولة العربية للسباحة
2023-10-27
السباحة إنانا سليمان تحرز ذهبية سباق 800 متر في البطولة العربية بالإمارات
2023-10-27
الوثبة يفوز على الجيش في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-10-27
منتخب سورية لرفع الأثقال يشارك في البطولة العربية للناشئين والشباب والرجال في مصر
2023-10-27
بعد توقف استمر نحو شهر.. الدوري الممتاز لكرة القدم يستأنف مبارياته من بوابة الجولة الثالثة غداً
2023-10-26
مانشستر سيتي الإنكليزي يفوز على يونج بويز السويسري
2023-10-26
منتخب سورية لكرة القدم للناشئات يخسر أمام نظيره اللبناني ودياً
2023-10-25
اقتصاد
البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة بواقع 2 بالمئة
2023-10-27
حالة من الاضطراب تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية جراء أزمة التضخم
2023-10-26
المصرف الزراعي بدرعا: بدء استلام طلبات تمويل مستلزمات الإنتاج
2023-10-26
المركزي: البنك الوطني الإسلامي يباشر أعماله فعلياً في تقديم الخدمات المصرفية
2023-10-26
إكثار البذار في السويداء يبدأ بيع بذار الشعير
2023-10-26
تراجع أسعار النفط
2023-10-26
ارتفاع أسعار الذهب
2023-10-26
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
أجواء غائمة جزئياً نهاراً وباردة ليلاً على المرتفعات الجبلية
الجيش يسقط ويدمر عدة طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية بريفي حماة وحلب
الرئيس الأسد: ما يحصل في غزة اليوم أعاد قضية فلسطين إلى مكانتها الحقيقية في الوجدان والوعي العربي
المقداد: مواقف الدول الغربية والولايات المتحدة تجاه (إسرائيل) هي ترخيص مفتوح لقتل الشعب الفلسطيني
السفير آلا: ضرورة تضافر الجهود لمواجهة مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية
التعليم العالي تعلن قبول طلبات تسوية أوضاع الطلاب الذين تم رفض جميع رغباتهم بنتيجة المفاضلة اعتباراً من الإثنين القادم
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منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة وبالمرافق الصحية وكل شركائنا في المجال الإنساني
المقاومة الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ومجازره بحق شعبنا وندعو أحرار العالم إلى النفير نصرة لغزة ولوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية
2023-10-27
2023-10-27
SAMER
سابق
المقاومة الفلسطينية: قطع الاحتلال الإسرائيلي للاتصالات والانترنت عن قطاع غزة وتصعيد قصفه على الأحياء السكنية براً وبحراً وجواً ينذر بارتكابه المزيد من المجازر وجرائم الإبادة الجماعية بعيداً عن أعين الصحافة والعالم
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المقاومة الفلسطينية: شعبنا الفلسطيني الصامد لن ترهبه هذه السياسات الفاشية ولن يتوقف ومقاومته عن النضال حتى صد هذا العدوان الهمجي ودحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا وممارسة حقنا في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
انظر ايضاً
منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة وبالمرافق الصحية وكل شركائنا في المجال الإنساني
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