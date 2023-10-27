المقاومة الفلسطينية: قطع الاحتلال الإسرائيلي للاتصالات والانترنت عن قطاع غزة وتصعيد قصفه على الأحياء السكنية براً وبحراً وجواً ينذر بارتكابه المزيد من المجازر وجرائم الإبادة الجماعية بعيداً عن أعين الصحافة والعالم