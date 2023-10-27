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عــاجــل منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة وبالمرافق الصحية وكل شركائنا في المجال الإنساني

الهلال الأحمر الفلسطيني: قطع الاحتلال للاتصالات بشكل كامل عن غرفة عملياتنا يعرقل إمكانية استمرار طواقمنا بالعمل في قطاع غزة ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى

2023-10-27

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منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة وبالمرافق الصحية وكل شركائنا في المجال الإنساني

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