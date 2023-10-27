الهلال الأحمر الفلسطيني: قطع الاحتلال للاتصالات بشكل كامل عن غرفة عملياتنا يعرقل إمكانية استمرار طواقمنا بالعمل في قطاع غزة ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى