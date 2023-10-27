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عــاجــل منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة وبالمرافق الصحية وكل شركائنا في المجال الإنساني

المقاومة الفلسطينية تقصف “تل أبيب” ومستوطنة “موديعين” غرب مدينة القدس المحتلة ومواقع للاحتلال في أسدود وعسقلان ومطار اللد في الأراضي الفلسطينية المحتلة رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي

2023-10-27

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منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة وبالمرافق الصحية وكل شركائنا في المجال الإنساني

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