المقاومة الفلسطينية تقصف “تل أبيب” ومستوطنة “موديعين” غرب مدينة القدس المحتلة ومواقع للاحتلال في أسدود وعسقلان ومطار اللد في الأراضي الفلسطينية المحتلة رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي