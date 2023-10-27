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المقاومة الفلسطينية تجدد قصف “تل أبيب” برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق أهالي قطاع غزة

2023-10-27

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⁨المقاومة الفلسطينية: شعبنا الفلسطيني الصامد لن ترهبه هذه السياسات الفاشية ولن يتوقف ومقاومته عن النضال حتى صد هذا العدوان الهمجي ودحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا وممارسة حقنا في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

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