المقاومة الفلسطينية تعلن تصديها لعملية إبرار قام بها العدو الإسرائيلي على شاطئ رفح

القدس المحتلة-سانا

أعلنت المقاومة الفلسطينية تصديها لعملية إبرار (إنزال بري من البحر) قام بها العدو الإسرائيلي فجر اليوم على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت المقاومة في بيان: إن العدو الإسرائيلي حاول فجر اليوم القيام بعملية إبرارٍ على شاطئ رفح جنوب القطاع، حيث تم اكتشاف المحاولة من قبل المقاومين والتصدي لها والاشتباك مع العدو، ما استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني لإنقاذ قواته التي فرت باتجاه البحر تاركةً خلفها كمية من الذخائر.

إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي ارتفاعاً حاداً في عدد الجنود الإسرائيليين الذين يطلبون مساعدة نفسية، مشيرة إلى أن كثيراً من الجنود أعربوا عن معارضتهم العودة للخدمة في المنطقة الجنوبية.

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