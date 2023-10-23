أندية اللاذقية تنهي استعداداتها للمشاركة في بطولة الجمهورية بالتايكوندو للأحزمة الملونة

اللاذقية-سانا

أنهت الأندية والبيوتات الرياضية في محافظة اللاذقية استعداداتها للمشاركة في بطولة الجمهورية بالتايكوندو للأحزمة الملونة لفئتي الشباب والرجال، المقررة بدمشق يوم الخميس المقبل.

وقال رئيس اللجنة الفنية الفرعية للتايكوندو إسبر إلياس لـ سانا: إنه تم إجراء اختبارات وانتقاء اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة، وسيشارك بفئة الشباب للأحزمة الملونة بوزن 51 كغ غدير مصطفى، وبوزن 55 كغ خالد نجوم، وبوزن 73 كغ كريم مصري، وبوزن 87 كغ أحمد نسلي، بينما يشارك ببطولة الحزام الأسود بوزن 55 كغ ليث خليفة وعبد الله حجازي، وبوزن 59 كغ حسن نصر الله محمود.

وبفئة الرجال للأحزمة الملونة بوزن 58 كغ عائد محمد الكعود، وبوزن80 كغ سامر مخلوف، وبوزن 87 كغ أحمد نسلي، وببطولة الحزام الأسود بوزن 58 كغ حسن نصر الله محمود وإبراهيم فشيش، وبوزن 64 كغ تراب نيساني ، وبوزن 68 كغ علي حبيب.

وتوقع إلياس تحقيق نتائج جيدة في البطولة لأن لدى بعض المشاركين خبرة دولية جيدة اكتسبوها من خلال مشاركاتهم الخارجية باللعبة.

نبيل علي

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