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الدفاع الروسية: تدمير 19 طائرة مسيرة لقوات كييف

2023-10-23

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال اليوم الماضي من تدمير 19 طائرة مسيرة لقوات كييف، والقضاء على أكثر من ألف عسكري أوكراني.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أن قواتها صدت 12 هجوماً على محور كراسي ليمان، مكبدة قوات كييف خسائر فادحة بلغت نحو 480 عسكرياً بين قتيل وجريح.

وفي محور كوبيانسك تصدت القوات الروسية لتسع هجمات أوكرانية ودمرت مستودع ذخيرة.

وفي محور زابوروجيه نجحت القوات الروسية بالتصدي لسبع هجمات، في حين استهدفت ثلاث نقاط مراقبة للوحدات الأوكرانية في دونيتسك وخيرسون.

كما كبدت القوات الروسية قوات كييف خسائر فادحة في محور جنوب دونيتسك، وتمكنت من تدمير 19 طائرة أوكرانية بدون طيار.

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