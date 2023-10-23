المقداد يبحث هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

دمشق-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال اتصال هاتفي اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المقداد على ضرورة الوقف الفوري لاعتداءات ومجازر الكيان العنصري الصهيوني الآثمة على الشعب الفلسطيني، ومنع المذبحة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال والحصار، ورفض سورية القاطع لممارسات الترحيل والتهجير التي تقوم بها سلطات الاحتلال.

بدوره أكد ابن فرحان على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه، وعلى دخول المساعدات الإنسانية الملحة إلى الشعب الفلسطيني، وضرورة فرض التزام (إسرائيل) بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفض المملكة القاطع لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة.

وفي ختام الحديث، اتفق الوزيران على متابعة الاتصالات والمشاورات إزاء التطورات في فلسطين والمنطقة.

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