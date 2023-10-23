الهند: نجاح اختبار كبسولة مخصصة للرحلات الفضائية المأهولة

نيودلهي-سانا

نفذت منظمة أبحاث الفضاء الهندية “إسرو” عملية إطلاق ناجحة لكبسولتها الفضائية “جاجانيان”، التي ستستخدمها في إطار برنامج لإرسال رواد إلى الفضاء في المستقبل.

وقال رئيس المنظمة شيري إس سوماناث في تصريح نقلته وكالة تاس: “إن التجربة نجحت رغم تأخر عملية إطلاق الصاروخ والكبسولة قليلاً، بسبب الظروف الجوية وبعض المشكلات التقنية”، مؤكداً أن “إطلاق الصاروخ تم في الـ 21 من تشرين الأول الجاري من ميناء سريهاريكوتا الفضائي، حيث انفصلت عنه الكبسولة في الجو بعد إطلاقه، وهبطت بالمظلات في منطقة بخليج البنغال في المحيط الهندي”.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعلن في شهر آب عام 2018 أن بلاده سترسل رواداً إلى الفضاء في رحلة مأهولة في إطار برنامج “جاجانيان” الفضائي.

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