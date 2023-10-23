بهدف التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي… ندوة حوارية على مدرج بصرى الشام

درعا-سانا

أقامت منطقة بصرى الشام الصحية بالتعاون مع المجتمع المحلي اليوم ندوة حوارية على مسرح ومدرج بصرى الأثري، وذلك ضمن الفعاليات الطبية التي تقام في “الشهر الوردي” أي شهر تشرين الأول من كل عام للتوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وشملت الندوة أنشطة وفعاليات متنوعة للتعريف بمرض سرطان الثدي وطرق الوقاية والعلاج منه، بحضور فعاليات رسمية وشعبية وأهالي مدينة بصرى الشام، حيث أوضح رئيس المنطقة الصحية الدكتور يحيى العلي في تصريح لسانا أن الحملة مستمرة حتى نهاية الشهر وجميع الكوادر الطبية جاهزة لتقديم كل أشكال المساعدة في الكشف عن هذا المرض وحماية النساء منه.

الجراح الطبيب يوسف المقداد لفت إلى أن سرطان الثدي يصيب واحدة من كل 10 نساء، مؤكداً أن الكشف المبكر عنه يساعد في تحقيق نسب شفاء تامة وخصوصاً في مرحلتيه الأولى والثانية سواء عن طريق الجراحة أو الجرعات الكيميائية والجلسات الشعاعية، فيما بينت رئيسة شعبة الصحة الإنجابية في بصرى داليدا ريا أن نسب الإقبال على الفحص هذا العام عن طريق المراكز الصحية والعيادات النسائية المختصة وصلت إلى 90 بالمئة خلافاً للسنوات السابقة.

من جانبها أشارت رئيسة دائرة الصحة الإنجابية بمديرية صحة درعا عائدة الطالب إلى أن ندوة الشهر الوردي اتسمت بالمشاركة الفاعلة لدى القطاعات المجتمعية، مثل بصمة شباب سورية والهلال الأحمر العربي السوري وجمعية تنظيم الأسرة السورية، مبينة أن هناك إقبالاً لافتاً على المراكز لإجراء الفحص اللازم للوقاية من المرض والكشف المبكر عنه.

أما نرفت المقداد مديرة ثانوية فذكرت أنها أصيبت بسرطان الثدي ولكنها واظبت على إجراء الجلسات العلاجية الكيميائية حتى وصلت إلى مرحلة الشفاء التام منه، متوجهة بالنصيحة إلى كل امرأة بالقيام بإجراء الفحوصات اللازمة للوقاية من هذا المرض.

رضوان الراضي

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