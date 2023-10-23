وقفة تضامنية في موسكو تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

موسكو-سانا

شهدت العاصمة الروسية موسكو اليوم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتجمع المشاركون في الوقفة أمام مقر سفارة دولة فلسطين، دعماً لنضال الشعب الفلسطيني مرددين هتافات لنصرة أهالي قطاع غزة المحاصر، وتدعو إلى وقف العدوان الوحش الإجرامي على القطاع.

وشارك في الوقفة حشد من المغتربين السوريين والعرب والمواطنين الروس والأجانب المقيمين في موسكو، رافعين لافتات تندد بانتهاكات وجرائم العدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع، وتدعو لرفع الحصار عنهم.

وشدد المشاركون في الوقفة على رفضهم واستنكارهم للصمت على جرائم العدوان الوحشية، معبرين عن تضامنهم ومؤازرتهم لأهالي غزة ودعوتهم لنقل المساعدات الإنسانية إليهم.

ودعا المشاركون بالوقفة إلى ضرورة إقرار المطالب والحقوق الفلسطينية المشروعة، مشددين على ضرورة وقف هذا العدوان الهمجي والوحشي على غزة.

وقال السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل: إن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً على أرضه ولن يغادرها، وسيدافع عن كل شبر منها، مشيراً إلى مواقف روسيا الداعمة للقضية الفلسطينية.

وكانت السفارة الفلسطينية لدى روسيا أصدرت بيانا بمناسبة الذكرى الـ 75 لنكبة فلسطين، أكدت فيه أن النكبة أدت إلى طرد وتهجير غالبية الشعب الفلسطيني من أرضه بالقوة وإنشاء كيان الاحتلال الإسرائيلي على أرضه في الـ 14 من أيار عام 1948 بعد سلسلة طويلة من الجرائم وسفك الدماء والعمليات الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ ذلك الحين لعمليات اضطهاد وإبادة جماعية وحشية، حيث يأتي العدوان الوحشي الراهن على قطاع غزة مثالاً على هذه الجرائم الوحشية الإسرائيلية.

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