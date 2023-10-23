جلسة استثنائية ووقفة تضامنية لأعضاء مجلس محافظة الحسكة دعماً لقطاع غزة

الحسكة-سانا

أكد أعضاء مجلس محافظة الحسكة خلال جلسة استثنائية دعمهم لقطاع غزة وإدانتهم لجرائم القتل وأعمال الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بدعم من أمريكا ودول غربية.

وندد أعضاء المجلس خلال وقفة تضامنية مع أبناء الشعب الفلسطيني عقب انعقاد الجلسة بسياسات الغرب التي تدعي الإنسانية والتحضر في حين تغض الطرف عن جرائم الاحتلال وتزوده بمختلف أشكال الدعم، معربين عن دعم أبناء الحسكة لأهالي قطاع غزة والوقوف الى جانبهم وجانب المقاومة التي تصدت لقوات المحتل الغاصب، ومطالبين بوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها.

واعتبر رئيس مجلس محافظة الحسكة عيد سالم الصالح أن جرائم الاحتلال في غزة وفلسطين عار على جبين المجتمع الدولي، وفضحت خضوعه لأمريكا والغرب المتصهين.

وأصدر المجلس بياناً طالب فيه المنظمات الدولية ودول العالم بالوقوف بوجه الكيان الغاصب ووضع حد لجرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة المحاصر.

ودعا البيان إلى خروج قوات الاحتلال الأمريكي والتركي من الأرض السورية، حيث تمارس فيها أعمال القتل والتهجير والدمار وسرقة مقدرات الشعب السوري، مؤكداً حق أبناء سورية وفلسطين في مقاومة المحتل والرد على جرائمه بكل الوسائل المتاحة التي تكفلها الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

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