الخارجية الروسية تحذر من محاولات الناتو لتبرير وجوده في القطب الشمالي

موسكو-سانا

حذر سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية نيكولاي كورشوف، من محاولات الناتو اختراق ذرائع للوجود في منطقة القطب الشمالي.

وقال كورشوف في تصريح نقلته وكالة نوفوستي: إن تصريحات ممثل الناتو حول ضرورة إعداد الحلف للنزاع مع روسيا في القطب الشمالي، هي محاولة لتبرير وجوده هناك.

وكان رئيس اللجنة العسكرية في الناتو الأميرال الأمريكي روب باور، اعتبر في تصريح في وقت سابق أن على الحلف الاستعداد للنزاع في القطب الشمالي، والأخذ في الاعتبار القدرات التي تمتلكها روسيا في المنطقة.

وفي وقت سابق، ذكرت الخارجية الروسية أن روسيا سترد على تعزيز الإمكانات العسكرية لحلف شمال الأطلسي في منطقة القطب الشمالي بمجموعة من الإجراءات، بما في ذلك التدابير ذات الطبيعة الوقائية.

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