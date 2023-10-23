الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من نفط الجزيرة السورية

الحسكة-سانا

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي نهب وسرقة الثروات السورية من المناطق التي تحتلها في الجزيرة، ونقلت خلال الساعات الماضية دفعة جديدة من النفط المسروق إلى قواعدها في الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر أهلية من ريف اليعربية بالقرب من الحدود العراقية لمراسلة سانا أن رتلاً مؤلفاً من 35 صهريجاً للاحتلال الأمريكي محملة بالنفط المسروق من حقول الجزيرة توجه عبر معبر المحمودية غير الشرعي إلى قواعد الاحتلال في الأراضي العراقية.

وتقوم قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في الجزيرة السورية بالتشارك مع ميليشيا “قسد” المرتبطة بها بنهب الثروات الوطنية والمحاصيل الاستراتيجية كالنفط ومحصولي القمح والشعير وحرمان الشعب السوري منها من جهة والتضييق على الأهالي من جهة ثانية من خلال إجبارهم على دفع أبنائهم للانضمام إلى صفوف الميليشيا الانفصالية في إطار سياسة الاحتلال الممنهجة لإطالة أمد الحرب في سورية.

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