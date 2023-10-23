المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي في “مفتاحيم” برشقة صاروخية رداً على مجازرها بحق أهالي قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الوزير المقداد يلتقي نظيره اللبناني
2023-10-23
الخارجية: تمادي الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته الإجرامية دليل على انهزاميته وتزايد الهيستيريا التي يشعر بها
2023-10-22
الوزير المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الهندي الجديد في سورية
2023-10-22
سورية تستنكر ما ورد في بيانات الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
2023-10-21
وزير الداخلية العراقي يبحث مع السفير الدندح سبل تعزيز العلاقات في المجال الأمني
2023-10-21
كوبا تجدد دعمها لسورية في مواجهة الإرهاب
2023-10-21
فنان روسي: الاعتداء الإرهابي في حمص وحشي والشعب السوري حقق النصر على الإرهاب
2023-10-19
محليات
الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من نفط الجزيرة السورية
2023-10-23
وقفة تضامنية للاتحاد العام للحرفيين دعماً للشعب الفلسطيني في ساحة السبع بحرات
2023-10-23
الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار على المناطق الجنوبية الشرقية والقلمون
2023-10-23
طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها نهاراً وأجواء باردة نسبياً خلال الليل
2023-10-22
منارة حلب القديمة تستضيف أطفالاً مبدعين من ذوي الإعاقة
2023-10-22
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من المشافي التابعة لوزارة الصحة
2023-10-22
تنديداً بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة… وقفات تضامنية للجمعيات الأهلية والفرق التطوعية في دمشق والمحافظات
2023-10-22
رياضة
برونزية لسورية في دورة الألعاب البارالمبية الرابعة في الصين
2023-10-23
منافسات قوية في بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية للفنون القتالية برياضة قوة الرمي
2023-10-22
لاعبة الريشة الطائرة سنا الزعبي… أداء لافت ونتائج متميزة محلياً وخارجياً
2023-10-22
لاعب منتخب سورية للترياثلون إيهاب خلوف… أداء متميز ونتائج لافتة
2023-10-22
منتخب سورية لكرة المضرب يتأهل إلى المجموعة الآسيوية الثالثة ضمن تصفيات كأس ديفيز
2023-10-22
نادي شهبا يتعاقد مع نسيب جبيل قادماً من الدوري الأسترالي
2023-10-21
بوروسيا دورتموند يتغلب على فيردر بريمن في الدوري الألماني
2023-10-21
اقتصاد
زراعة 100 هكتار بمحصول عباد الشمس في الحسكة
2023-10-23
هبوط أسعار النفط مع تراجع المخاوف بشأن الإمدادات
2023-10-23
ضبوط مخالفات لمخبزين ووسائل نقل جماعي في السويداء
2023-10-23
تراجع أسعار الذهب
2023-10-23
تحديد أجرة عصر الزيتون بمعاصر السويداء
2023-10-23
إغلاق محطة محروقات بريف درعا للتصرف غير المشروع بالمازوت والبنزين
2023-10-23
بمشاركة 91 شركة.. انطلاق معرض عالم الجمال 2023
2023-10-22
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الوزير المقداد يلتقي نظيره اللبناني
الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من نفط الجزيرة السورية
الخارجية: تمادي الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته الإجرامية دليل على انهزاميته وتزايد الهيستيريا التي يشعر بها
الوزير المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الهندي الجديد في سورية
استشهاد مدني وإصابة آخر في عدوان إسرائيلي على مطاري دمشق وحلب
النقل: العدوان الإسرائيلي السافر على مطاري دمشق وحلب عطل رحلات الركاب وشؤونهم
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) في يومها السادس عشر
المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي في “مفتاحيم” برشقة صاروخية رداً على مجازرها بحق أهالي قطاع غزة
2023-10-23
2023-10-23
aline
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