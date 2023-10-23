SCS-NET

المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي في “مفتاحيم” برشقة صاروخية رداً على مجازرها بحق أهالي قطاع غزة

2023-10-23

انظر ايضاً

المقاومة الفلسطينية تستهدف بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved