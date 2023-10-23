فيتسو: نرفض خطط (إسرائيل) لتدمير قطاع غزة

براتيسلافا-سانا

أعرب روبرت فيتسو رئيس حزب سميير الاجتماعي الديمقراطي المكلف تشكيل الحكومة السلوفاكية الجديدة عن رفضه الخطط الإسرائيلية لجهة تدمير قطاع غزة وتغيير الوضع القائم فيه وعن مخاطر توسع رقعه الحرب في المنطقة.

وقال فيتسو في حديث تلفزيوني بثه على “الفيسبوك”: “لا نستطيع الموافقة على خطط تسوية غزة بالأرض أو تحمل آلاف القتلى من المدنيين أو حجب المساعدات الإنسانية عن الناس في غزة”.

من جهته، استنكر عضو البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وكتب بلاها في حسابه على “تلغرام”.. “من المقزز أن تصفق القوى الغربية لـ (إسرائيل) عندما تقتل مدنيين أبرياء”، مؤكداً أن محاولات الرئيس الأمريكي جو بايدن التغطية على جرائم “إسرائيل” تمثل فضيحة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc