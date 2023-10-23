برونزية لسورية في دورة الألعاب البارالمبية الرابعة في الصين

بكين-سانا

حققت لاعبة منتخب سورية للرياضات الخاصة نورة بدور الميدالية البرونزية في منافسات القوة البدنية في الدورة الآسيوية البارالمبية الرابعة المقامة حالياً في هانغتشو الصينية.

وهذه هي الميدالية الأولى لسورية في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الرابعة، والتي ظفرت بها بدور في رفعة الصدر 85 كغ.

وتتألف بعثتنا المشاركة في الدورة: بألعاب القوى علاء عبد السلام وعزام أحمد وخليل محمود، وبكرة الطاولة محمد صالح وجابر هندي، وبالقوة البدنية نورة بدور وشادي عيسى ومنهل زروف، وبالريشة الطائرة عيسى حسن وعامر سمور وفراس شيحة وألطاف مطر.

يشارك في منافسات الدورة أكثر من ثلاثة آلاف رياضي من أربع وأربعين دولة يتنافسون في اثنتين وعشرين لعبة.

هناء صقور

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