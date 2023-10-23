إغلاق محطة محروقات بريف درعا للتصرف غير المشروع بالمازوت والبنزين

درعا-سانا

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا محطة محروقات في بلدة غباغب لمدة 90 يوماً بمخالفة التصرف بالاحتياطي والرصيد من مادتي المازوت والبنزين.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير فرع التجارة الداخلية بدرعا الدكتور عادل الصياصنة أن مستثمر المحطة تصرف خلافا للقوانين بنحو 85100 ليتر مازوت و6983 ليتر بنزين، لافتاً إلى أن عناصر المديرية نظموا الضبط اللازم بحق مستثمر المحطة.

كما نظم عناصر المديرية خلال جولاتهم في الأسبوع الماضي على الأسواق ضبطين بحق صاحبي معملين لتصنيع الألبان والأجبان في مدينة درعا بمخالفة البيع بسعر زائد، وخمسة ضبوط بحق معتمدي توزيع الغاز المنزلي في القنية والشيخ مسكين بمخالفتي تقاضي زيادة في أجور تبديل أسطوانة الغاز المنزلي وعدم الإعلان عن بدل أجور التبديل وفق الصياصنة.

وأشار الصياصنة إلى أن عناصر حماية المستهلك نظموا عشرة ضبوط بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أجور نقل الركاب لسائقي سرافيس على خطوط دمشق، وعدد من مناطق ريف المحافظة وضبطين بحق مخبزين لمخالفتهما التعليمات الإدارية

بعدم التقيد بمواعيد العمل، وضبطاً آخر بحق معتمد خبز في بلدة غباغب بمخالفة التلاعب بنظام البطاقة الإلكترونية، استناداً إلى شكوى مواطن، وثمانية ضبوط بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية لفعاليات تجارية مختلفة بعدد من مناطق درعا.

قاسم المقداد

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